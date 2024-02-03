芬太尼會談 美官員讚中方行動但有政治風險

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國高層官員羅賓遜今天在北京會談後說，美方已見中國在管制強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）方面採取重要行動，但他承認美中摩擦可能「毀掉」進展的風險確實存在。

法新社報導，美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月會談時，同意在芬太尼防制方面共同合作。美國代表團本週在中國就芬太尼流通問題舉行首次會議。芬太尼是美國藥物成癮氾濫問題的元凶之一。

美國國務院主管國際毒品暨執法事務助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）表示，美方認同中國的一些初步舉措。

他返回華府後告訴媒體，「這重要嗎？絕對重要」，但他也說這些行動還不夠。

美國官員長久以來指控中國與芬太尼貿易有共謀關係。芬太尼效力比海洛因強很多倍，在美國每年導致超過7萬人因使用過量死亡。

中國2019年禁止芬太尼出口，但美國官員認為，中國仍是合成類鴉片前體化學物的主要來源，墨西哥販毒集團隨後將這些化學物製成毒品並走私到美國。

羅賓遜表示，在習近平於去年11月峰會上向拜登承諾中國將採取行動後，「他們顯然去找了某些公司，不是警告它們就是關閉它們」。

他也表示北京當局普遍警告化學品生產商，並與總部位於奧地利維也納的國際麻醉品管制局（INCB）分享資訊。

他說，中國原有能力採取行動，並解釋說中國2019年禁止芬太尼出口後，「幾乎立即停止了」行動。

芬太尼會談正值美國大選年開端，拜登料將再度迎戰共和黨對手川普，川普正在推動對中國採取更具對抗性的做法。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，認為中國有意解決芬太尼問題的想法實屬「天真」，北京相信芬太尼氾濫將讓美國變弱。

盧比歐在播客節目中說：「我不認為中國方面有在真心努力。坦白說，除了時不時做些象徵性舉動，以某種方式表明他們尋求關係穩定，我不認為他們覺得出手會有任何好處。」

但羅賓遜表示，關鍵問題是前體化學物還有其他合法用途。他形容在北京會談氣氛「非常正向」，中方與美方代表團充分交談，包括在宴會上。

不過他也承認，美國官員「確實關注」美中緊張局勢再起的情況，並說美方會判斷「我們能在最快的時間內完成多少工作，而且始終曉得有些事情可能會毀掉一切」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130203