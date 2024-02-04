美英聯手打擊葉門叛軍 青年運動：無法嚇阻我們

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（中央社沙那4日綜合外電報導）美國和英國昨天打擊葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在葉門的數十個目標，青年運動今天表示，美英空襲「無法嚇阻我們」，並誓言會做出回應。伊朗則譴責美英兩國助長動亂。

法新社報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）宣稱總共發生48次空襲，他於社群媒體X平台寫道，「這些攻擊無法嚇阻我們…支持加薩走廊（Gaza Strip）堅定巴勒斯坦人的立場」。

在昨天晚間的聯合空襲之前，美國單方面對伊拉克、敘利亞境內與伊朗有關的目標發動襲擊，以對1月28日3名美國軍人在約旦被殺做出回應。

這是英國和美國軍隊第3度聯手對伊朗支持的青年運動發動攻擊，美國也另外對青年運動進行一連串的空襲，但青年運動仍持續攻擊紅海航道上的船隻。

美國、英國和其他援助這次行動的國家透過聲明指出，昨天的空襲共擊中「葉門13個地點的36個青年運動目標，以回應青年運動持續攻擊國際與商業航運，以及航經紅海的海軍艦艇。」

伊朗今天則譴責美國和英國攻擊葉門境內目標，還說這與美英兩國宣稱要避免中東衝突擴大的說法「相悖」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）在聲明中表示，這些攻擊「明顯跟華府和倫敦當局一再聲稱不希望中東戰爭和衝突擴大的說法自相矛盾」。

卡納尼指責美國和英國支持以色列在加薩走廊對抗巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭，「助長了混亂、動亂、不安全及不穩定」。

他還說，為回應青年運動襲擊紅海國際航運而進一步發動攻擊，是對「國際和平與安全的威脅」。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130204