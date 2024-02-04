更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

大腦植入物治強迫症 美女子不再洗手洗到流血

2024/2/4 21:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波特蘭3日綜合外電報導）美國女子皮爾遜（Amber Pearson）因為患有強迫症（OCD），常常洗手洗到流血，還會這怕那怕的，擔心日常用品污染不潔。

但現在，多虧一種革命性的大腦植入物治療癲癇和強迫症，她這些不斷重複的症狀大多已成過去。

34歲的她告訴法新社：「我每天可以好好過生活，真是太棒了。」

皮爾遜的醫師群建議使用一種僅3.2公分長的裝置治療她的癲癇，因為他們認為，這種裝置可檢測到讓她癲癇發作的大腦活動，進而發出脈衝來干擾發作。

就在那時，皮爾遜本人靈機一動。

替她動手術的俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）醫師拉斯蘭（Ahmed Raslan）回憶說：「這是她自己提出的點子：『既然你們要開腦把東西放進去，而我又有強迫症，能不能就放個導線來處理一下強迫症？』」

拉斯蘭說：「我們認真考慮了她的建議。」

醫師們與皮爾遜一起研究，當她出現強迫症時，大腦實際的活動狀況，接著讓她接觸各種已知的壓力因子，再記錄下電子標記。

這樣一來，他們就能找出和她強迫症有關的大腦活動，接著就能編排植入裝置，讓裝置可在特定信號出現時做出反應。

現在皮爾遜睡前不斷檢查門窗還有一直洗手的頻率已減少到每天僅30分鐘，也不再擔心和其他人一起用餐不乾淨了。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130204

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202