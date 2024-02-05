美副國務卿籲巴紐拒中國安全協議 警告小心代價

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）呼籲巴布亞紐幾內亞拒絕中國提出的可能安全協議，並警告這個太平洋島國，北京的任何安全保證都會帶來後果和代價。

韋瑪在今天刊出的「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）專訪中表示：「我們已經看到，中國在國防或投資方面的承諾都會帶來昂貴代價。這就是我們想對巴布亞紐幾內亞說的話。」

巴紐外交部長特卡欽科（Justin Tkachenko）上週告訴路透社，巴紐正與中國就可能的安全協議進行初步談判。中方提議在培訓、設備和監控技術上協助巴紐警察部門。

美國和盟國澳洲數十年來一直將太平洋視為其勢力範圍。自從北京2022年與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協議後，美澳就試圖阻止各島國與中國建立安全關係。

韋瑪造訪南太平洋後，上週訪問澳洲。他說，這是一場在資源豐富地區的影響力競賽，「我們必須積極競爭」。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）本週稍晚將在澳洲國會發表演說。

巴紐曾表示，澳洲和美國是巴紐的安全夥伴，中國則是重要經濟夥伴。

韋瑪說：「我們希望看到大家選擇與遵守規則、符合國際標準的國家從事安全部署、投資機會或先進連通性。」

他說：「中國已展現出它並沒有這樣做。中國已展現出它對基於規則的現代秩序不感興趣。」

他警告相關國家注意「獨裁政權的虛假承諾」，還說與中國有投資安排的國家已發現那可能是個「債務陷阱」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130205