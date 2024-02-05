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日本氣象廳對東京發布大雪警報 入冬以來首見[影]

2024/2/5 18:03（2/5 18:22 更新）
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圖為5日東京知名景點淺草寺雷門前下起大雪。（共同社）
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本氣象廳今天下午4時30分左右，針對東京都內包含八王子市為主的多摩局部地區發布大雪警報。這是東京都內2023年2月10日之後以及2023年年底入冬以來，首度有地區接獲大雪警報。

朝日新聞、富士新聞網等媒體報導，除了東京都局部地區之外，氣象廳也已經針對山梨縣、神奈川縣、長野縣全境、千葉縣與茨城縣及群馬縣局部地區發布大雪警報。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預測，關東甲信地方到明天上午將降下大雪，預估今天傍晚到深夜是雪勢高峰，包含東京23區的平地也預期會出現積雪。

而多地至明天中午的24小時預期降雪量均相當可觀，甲信與關東北部的山區可能達40公分；箱根至多摩、稚父地區預期達30公分；關東北部的平地達25公分；關東南部的平地10公分；東京23區也可能達8公分。

氣象廳呼籲民眾留意積雪與路面凍結對交通的影響，同時也必須注意電線及樹木上的積雪、農業用溫室倒塌與雪崩等狀況，並建議避免不必要的外出。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130205

#日本
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#東京
#朝日新聞
#關東
#大雪
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