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日本東京市區開始飄雪 羽田機場多個航班被取消

2024/2/5 14:52（2/5 15:17 更新）
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圖為全日空飛機。（圖取自facebook.com/ana.ch.traditional）
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本氣象廳預測關東甲信地方今天下午至明天將下大雪，今天至少89個在羽田機場起降的航班已被取消，多條高速公路位於關東地區的部分路段已被預防性封閉，避免車輛受困雪中。

日本電視台（Nippon TV）報導，位於東京都的JR新宿車站外，約今天上午11時過後開始下雨，之後降雨也開始夾雜著零星的雪。

截至今天下午1時，日本航空（JAL）與全日空（ANA）等航空公司已經決定取消今天下午從羽田機場飛往大阪伊丹機場、福岡機場飛往羽田機場等羽田機場起降的89個航班。

鐵路部分，JR東日本公司表示，已經決定停駛今天傍晚以後，從東京站、新宿站等車站開往山梨縣、長野縣的特急列車。而連結品川站與仙台站的JR常磐線特急列車，今天下午部分路段暫停行駛。

日本放送協會（NHK）報導，許多高速道路（高速公路）公司在路面積雪未深前，今天中午起採取預防性措施不開放車輛通行，其中包含首都高速道路、東名高速道路、新東名高速道路、中央道等位於關東至東海地區的部分路段。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130205

影片來源：日テレNEWS
#日本
#羽田機場
#東京
#大雪
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