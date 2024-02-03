東京5日起恐降警報級大雪 料衝擊交通JR列車可能嚴重誤點

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本氣象廳表示，關東甲信地方5日到6日受低壓影響，包括東京市區在內的平地有機會降下「警報級大雪」。JR東日本公司昨天已提前預警「屆時列車可能發生嚴重誤點情況」。

日本富士新聞網及每日新聞報導，氣象廳表示，關東甲信地方2月5日到6日受低壓影響，多數山區可能下大雪，且一旦屆時氣溫低於預測，連平地都可能降下「警報級大雪」。

因此，JR東日本表示，首都圈（包括東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）等地方路線的列車有可能發生嚴重誤點或變更目的地的情況，建議旅客外出時預留充裕時間。

日本氣象協會指出，這波低壓在5日到6日可能對關東地方大範圍地區帶來降雪或降雨影響，以山區為主的地區、甚至是東京23區等平地都可能降雪。

目前預料大雪可能會發生在5日下班時段及6日上午通勤通學時段，衝擊各交通機構，民眾應提早預做準備。

另外，每日放送（MBS）引述氣象廳報導指出，這波低壓也將影響近畿地方，以近畿地方中部為主的地區有可能降下「注意報」等級的大雪。（譯者：黃名璽/核稿：侯姿瑩）1130203