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巴紐警力吃緊 澳洲將資助增援計畫

2024/2/6 17:43
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（中央社巴布亞紐幾內亞莫士比港6日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞警察首長曼寧（David Manning）今天表示，澳洲將提供財力供大英國協成員國增派警察，以補強巴紐警力的不足。

警政署長曼寧告訴法新社，首批20名警察將在今年第1季抵達巴紐。曼寧表示，根據澳洲贊助的這項增援計畫，巴紐「無須支付任何費用」；他並未提供相關的財務細節。

曼寧說，來自大英國協（Commonwealth of Nations）成員國的約50名警察，預計今年抵達巴紐。這項計畫將包含多達100名增援警察，預計實施兩年。大英國協由逾50國組成，這些國家大多曾是大英帝國的殖民地。

曼寧也說，待合約簽定後，將針對警力部署發布正式的公告。

法新社報導，巴紐內部安全部長查馬利利（Peter Tsiamalili）本週表示，增援警察將換上巴紐警察制服，依巴紐法律行事，並向曼寧呈報。

巴紐的人口將近1000萬人，但全國只有數千名警察，多數地區的治安不穩定。

巴紐去年分別與美國和澳洲簽定安全協議。考慮到中國在南太平洋的影響力日增，澳洲正尋求強化與傳統盟友的關係，包括巴紐。

澳洲也同意撥款約2500萬美元，協助翻新和擴建巴紐警察的營房與宿舍。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130206

#大英國協
#巴紐
#曼寧
#澳洲
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