美失聯陸戰隊直升機加州尋獲 機上5人下落不明

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美軍陸戰隊當局表示，今天在加州發現一架失蹤的軍用直升機，但機上5名人員下落不明，搜救工作仍在進行中。

法新社報導，美軍陸戰隊在社群媒體臉書（Facebook）發布聲明表示，這5名陸戰隊員當時從內華達州克利契空軍基地（Creech Air Force Base）搭乘一架CH-53E駿馬型直升機（Super Stallion）前往加州南部的米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar），「卻被通報遲遲沒有抵達」。

聲明指出，民航當局隔天找到這架直升機位置在加州松谷（Pine Valley）。

聲明稱，「陸戰隊第3飛機聯隊正在進行搜救工作」，且「正與聖地牙哥郡（San Diego County）警長辦公室和多個聯邦、州與地方機構協調，利用地面與航空資產定位機組人員」。

陸戰隊並未提到直升機上發現遺骸，表示機上人員仍有可能生還。

據路透社報導，陸戰隊指出，機上人員昨晚進行例行飛行訓練，從內華達州克利契空軍基地起飛，這處基地位於拉斯維加斯（Las Vegas）西北方約60公里處。

聖地牙哥郡警長辦公室表示，他們於凌晨1時接獲直升機失聯的通報。警方在社群媒體X上指出，雪雨交加的天候讓他們無法利用直升機進行搜索，只好派出全地形車來搜索。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130208