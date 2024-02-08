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尼坦雅胡斥哈瑪斯協議停火癡心妄想 美未放棄希望

2024/2/8 13:48
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（中央社杜哈/特拉維夫7日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天將哈瑪斯（Hamas）最新停火提議斥為「癡心妄想」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）卻認為談判仍有取得共識的空間。

哈瑪斯提議停火4個半月，在此期間釋放所有人質，以色列將從加薩撤軍，並將就結束戰爭達成協議。

尼坦雅胡稱哈瑪斯的提議是「癡心妄想」，重申摧毀哈瑪斯的承諾，表示以色列別無選擇，只能這麼做。

他在記者會上堅稱，全面戰勝哈瑪斯是解決長達4個月加薩戰爭的唯一解決方案，「持續的軍事壓力是釋放人質的必要條件」。

但布林肯在與尼坦雅胡會面後的發言顯示，達成停戰協議並非遙不可及。

布林肯在特拉維夫一家飯店舉行的深夜記者會表示：「（哈瑪斯）提出的方案顯然行不通。」但他未具體說明哪些內容無法實行。

「但我們也看到重新尋求談判的空間，看看我們能否達成協議，這就是我們的打算。」

哈瑪斯高階官員朱瑞（Sami Abu Zuhri）形容尼坦雅胡的言論是「政治虛張聲勢」，顯示這位以色列領導人打算進一步尋求戰爭。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130208

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