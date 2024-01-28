加薩戰火不熄 甘尤尼斯爆激烈衝突

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（中央社加薩走廊27日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）加倍宣揚「消滅哈瑪斯」的誓言，導致巴勒斯坦人逃往更南邊之際，加薩市甘尤尼斯（Khan Yunis）今天爆發激烈戰鬥。

法新社報導，敵對行動有增無減的同時，以色列與聯合國巴勒斯坦難民機構「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）之間的緊張關係也日益加劇。

巴勒斯坦難民救濟工作署昨天表示，已解雇以色列指控參與哈瑪斯10月7日攻擊的多名工作人員。以色列這番控訴，導致多個捐助國暫停資助資金。

以國外交部長卡茲（Israel Katz）透過聲明表示，「在加薩走廊的重建過程中，近東巴勒斯坦難民救濟工作署必須由致力於真正和平與發展的機構取代」，他也敦促更多捐助者暫停資助該組織。

根據法新社官方數據，哈瑪斯10月7日發動攻擊，導致以色列約1140人死亡，其中大部分是平民。

據加薩衛生部指出，以色列的軍事攻勢已造成至少2萬6257人死亡，其中大多數是婦孺。

軍方表示，自以色列開始對加薩地面行動以來，至少有220名士兵被殺，這些行動目前集中在哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的南部家鄉甘尤尼斯周圍。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130128