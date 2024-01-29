以色列極右翼閣員參加集會 支持重建加薩屯墾區

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（中央社耶路撒冷28日綜合外電報導）數以千計以色列人今天聚集在耶路撒冷（Jerusalem）呼籲重建加薩走廊（Gaza Strip）猶太屯墾區，其中包括總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的極右翼閣員及盟友。

法新社報導，尼坦雅胡在官方聲明中拒絕在加薩走廊重建屯墾區，以色列軍隊正在當地與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰，但這次集會顯示此一曾經處於邊緣的立場正在尼坦雅胡的極右翼政府內部迅速壯大。

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）表示：「如果我們不希望10月7日事件重演，就必須…控制領土。」哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，引燃以哈戰爭，如今將邁入第4個月。

經常挑起紛爭的班吉維爾說，以色列應鼓勵巴勒斯坦人「自願移出」加薩，這種說法與過去言論相呼應，但受到親密盟友美國及更廣大的國際社會嚴厲譴責。

有些參與集會的民眾攜帶槍枝，還有小販在會議中心外販售T恤，上面寫著：「加薩是以色列土地一部分。」

尼坦雅胡所屬政黨的成員和其他數名閣員也參加這場集會，在集會上發言的人敦促尼坦雅胡將他們具有爭議的理想化為現實。

有些人主張驅逐在加薩的巴勒斯坦人，宣稱屯墾區是確保以色列人安全的唯一途徑。

群眾高喊「奧斯陸協議（Oslo Accords）已死，以色列人民長存」。他們指的是1990年代具里程碑意義的以巴協議，內容賦予巴勒斯坦人有限的自治權。

屯墾者領袖魏斯（Daniella Weiss）說，今天的集會旨在向政府施壓，要求「立即返回加薩走廊、建立社區」。

1967年，以色列在戰爭中占領加薩走廊，並占據約旦河西岸（West Bank）和東耶路撒冷。

目前有超過40萬名以色列人和約300萬名巴勒斯坦人住在被占領的約旦河西岸屯墾區，國際法將這些屯墾區視為非法。

2005年，以色列單方面從加薩撤出軍隊和屯墾者。

哈瑪斯統治的加薩走廊約有240萬名巴勒斯坦人居住，其中絕大多數因以色列去年10月7日以來的海陸空猛攻而流離失所。

加薩衛生部表示，以色列軍事行動已造成至少2萬6422人死亡，多數是婦女和兒童。

巴勒斯坦人希望未來在約旦河西岸、加薩和以色列吞併的東耶路撒冷建立獨立國家。但尼坦雅胡本月稍早說：「以色列對約旦河以西整片領土的完整安全控制權不容妥協，也就是反對巴勒斯坦建國。」

然而他也說，在加薩重建以色列屯墾區「並非實際可行的目標」。

尼坦雅胡政府是以色列75年歷史上最篤信宗教、最極端的民族主義政府，自2022年底就任以來，一直將擴張約旦河西岸屯墾區列為優先事項。

尼坦雅胡的執政聯盟夥伴呼籲重建加薩屯墾區的聲浪日益升高，無視美國總統拜登政府的意見。

美國國務院本月初表示：「加薩現在是、也一直會是巴勒斯坦的土地。」（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130129