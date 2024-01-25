尼坦雅胡質疑卡達調解人角色 杜哈震驚但不意外

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（中央社杜哈25日綜合外電報導）卡達今天表示，對以色列總理尼坦雅胡的批評言論感到「震驚」，據稱尼坦雅胡在會議錄音中稱卡達在加薩戰爭中的調解人角色「有問題」。

綜合法新社與路透社報導，根據以色列電視台「第12頻道」（Channel 12），尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週在與加薩人質家屬會面時，指責卡達向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）提供資金，還說他對美國決定延長在這個波斯灣國家空軍基地的軍事部署感到惱火。

以色列政府發言人未能立即對卡達的聲明置評，或證實外洩的會議錄音是否為真。

在卡達、埃及與美國聯合調停下，以色列與哈瑪斯去年11月達成為期一週的停火協議，在雙方停火期間有105名人質獲釋。

尼坦雅胡據稱在第12頻道取得的錄音中說：「你們沒有聽到我感謝卡達…他們與聯合國或紅十字會（Red Cross）本質上沒有不同，甚至更有問題。我對他們不存有任何幻想。」

尼坦雅胡接著說：「他們（卡達）有辦法向哈瑪斯施壓。為什麼？因為他們向哈瑪斯提供資金。」

尼坦雅胡還說，他對華府決定與卡達續簽基地協議感到「非常憤怒」。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）在社群媒體平台X發布聲明說，卡達「對據稱是以色列總理發表的這番的言論感到震驚」。

卡達在聲明中說：「如果這些言論屬實，是很不負責任的，同時也破壞了拯救無辜生命的努力，但並不令人意外。」

卡達仍參與一項旨在確保達成新人質協議的談判，安薩里表示，尼坦雅胡的言論不利於這些努力。

聲明補充說，尼坦雅胡應把焦點放在協助人質獲釋，而非「關心卡達與美國的戰略關係」。

卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）是五角大廈中央司令部（US Central Command）在這個地區總部的所在地，並允許在波斯灣地區巡航的美國海軍艦艇定期上岸訪問。

卡達允許哈瑪斯在境內設立政治辦公室，近年也向加薩走廊（ Gaza Strip）提供數億美元援助；自2007年以來，這塊飛地一直是由哈瑪斯控制。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130125