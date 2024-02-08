巴基斯坦今舉行大選 前總理夏立夫挑戰4度掌權

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（中央社記者林行健新德里8日專電）巴基斯坦今天在恐怖攻擊及網路斷網等陰影下舉行全國大選。在主要政治對手入獄且不得參選的情況下，前總理夏立夫（Nawaz Sharif）將挑戰第4度掌權。

根據巴基斯坦選舉委員會的資料，本屆大選有超過1萬7816名候選人角逐下議院和省議會的席位，其中5121人競選下議院議員，1萬2695人競選省議員。

就性別而言，有1萬6930名候選人為男性、882人為女性，4人為跨性別人士。

在選民方面，計有超過1億2800萬人將於今天投票，創下新高，54%的登記選民為男性、46%為女性，18歲至25歲以及26歲至35歲這兩個年齡層，據信對選舉結果有決定性的影響。

投票結果預定在巴基斯坦時間明天上午10時（台灣時間下午1時）揭曉。

在國會下議院選舉方面，有44個政黨競逐266個席位，另有70個席位是保留給女性及弱勢族群。外界推測沒有單一政黨可以掌握多數席位，巴基斯坦選後可能出現聯合政府。

曾3度出任巴基斯坦總理的夏立夫（Nawaz Sharif）經過4年的自我流亡後，去年10月回到巴基斯坦，準備東山再起。

去年8月因貪汙罪被判刑入獄的巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan），今天在監獄裡以郵寄方式完成投票。他所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）呼籲選民明智投票，瓦解巴基斯坦的「腐敗系統」。

印度媒體「印度斯坦時報」（Hindustan Times）分析，在伊姆蘭汗身陷囹圄、黨員分崩離析或被迫以獨立身分競選的情況下，夏立夫的「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N），極有可能成為下議院最大黨，夏立夫有望第4度成為總理。

報導也提到，巴基斯坦軍人干政的情況嚴重，夏立夫似乎是軍方屬意的人選。

巴基斯坦外長比拉瓦爾．布托．札達里（Bilawal Bhutto Zardari）所領導的「巴基斯坦人民黨」（PPP），則可能成為下議院第2大黨。

報導說，不論何人當選，都必須面對經濟危機、安全局勢惡化以及政治多極化等嚴峻挑戰。

本屆大選，巴基斯坦設立9萬多座投票所，其中逾半被認為是「敏感地區」，為確保選舉平順進行，巴基斯坦當局出動64萬8000名軍警維持治安。

即使如此，開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）德拉伊斯邁坎縣（Dera Ismail Khan District）今天仍發生武裝分子攻擊警車事件，造成5名警員身亡。

投票日前夕，巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）有兩處候選人競辦外分別傳出炸彈攻擊，造成至少28人死亡、50人受傷，南部城市喀拉蚩（Karachi）發生爆炸事件，至少3人死亡，包括自殺炸彈嫌疑人在內。

巴基斯坦內政部今天切斷多處網路及手機服務，巴基斯坦人權委員會要求立即恢復，以確保選舉透明以及投票結果傳送順暢。（編輯：韋樞）1130208