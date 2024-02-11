藝術家揮灑創意 加拿大農曆新年活動台味濃

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（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）溫哥華農曆新年期間最盛大的活動-「LunarFest」農曆新年藝術節昨天正式開幕，為期3個星期的節慶中包含多采多姿的藝文活動，多位台灣藝術家透過工藝、舞蹈、音樂和電影，與加拿大民眾一起慶龍年。

龍在中華文化中有著尊貴地位，其自由飛翔和吉祥寓意成為今年LunarFest的主題-Born to Be Free「生而自由」，台灣藝術家透過作品，不僅展現了精緻文化情懷，也令人感受到豐富的創造力和自由感。

LunarFest活動中展示了許多燈籠，其中位於溫哥華海濱矗立的一座大型燈籠，是由布農族的藝術家胡家瑜（ （Ali Istanda）打造的，描繪了布農族13個月依時令生活的傳統哲學。

台灣工藝師蔡惠婷創作的「年年有餘--生命禮物」（The Gift of Box）竹編燈籠則在溫哥華西端街道樹上點亮了，蔡惠婷還舉辦工作坊，將在溫哥華培養一群有興趣學習竹編的朋友，計畫在2025年為LunarFest創作大型竹燈籠。

此外，「緻島嶼」工藝展則邀請4名以纖維編織為基礎的台灣藝術家，勾勒出大自然在生活美學上扮演的重要角色。

溫哥華台裔藝術家賴春蓮（Leanne Lai）則展出撕畫（Chigiri-e），巧妙地利用手工染色棉紙的纖維特性，撕出想要的形狀，再利用撕、推、拉、捻等技巧，貼出獨一無二的畫作。

來自台灣的編舞家林恩如則與溫哥華舞者合作，演繹「舞龍」，帶領溫哥華的學童與民眾舞出自己的想像。

今年LunarFest還與溫哥華國際影展中心合作，播映7部來自亞洲的電影，其中包括3部台灣電影：流麻溝十五號、魔法阿媽、車頂上的玄天上帝。

參與開幕式的駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣對中央社表示：「新年藝術節展示的燈籠，就像是溫哥華的冬季地標（winter landmarks），而LunarFest所代表的是加拿大的包容及多元精神，在加拿大亞裔活動協會多年的經營之下，台灣文化已經成為加拿大文化不可或缺的一部分。」

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LunarFest主辦方加拿大亞裔活動協會執行長吳權益對中央社表示：「農曆新年有著傳承與創新的精神，配合龍年的傳統意涵，我們希望來自世界各地的加拿大人可以和原住民一起攜手，在各自精采的文化中共同創造美麗的未來。」

卑詩省省議員陳葦蓁（Katrina Chen）和李耀華（Michael Lee）、以及溫哥華市議員周楠（Nan Zhou）等人都到場支持，讚揚台灣文化在LunarFest呈現出的精緻美感。（編輯：陳承功）1130211