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大雪澆不熄平昌鱒魚祭熱情 帶動數千萬觀光財

2024/2/12 10:55（2/12 11:06 更新）
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韓國江原道「平昌鱒魚祭」在疫情後重啟，今年吸引32萬人次參與。中央社記者廖禹揚平昌攝 113年2月12日
韓國江原道「平昌鱒魚祭」在疫情後重啟，今年吸引32萬人次參與。中央社記者廖禹揚平昌攝 113年2月12日
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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國江原道平昌郡居民主辦的「平昌鱒魚祭」在疫情後重啟，吸引數十萬旅客參與，今年雖遇上大雪、酷寒天候，仍帶動地方經濟逾20億韓元（約新台幣4710萬元）收入。

冰釣慶典是韓國冬季特有的娛樂活動之一，包括平昌、華川等地都會舉行期間限定的冰釣活動，搭配雪橇等雪上活動，吸引韓國各地及海外觀光客前往體驗。

平昌鱒魚祭自2007年開辦至今邁入第15屆，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間雖短暫停辦，但在去年恢復辦理後就吸引40萬人次參與，今年雖受到大雪、酷寒影響，仍有32萬人前往參與。

平昌鱒魚祭典委員會向中央社表示，部分居民過去曾反對舉辦鱒魚祭，認為大量來參加鱒魚祭的觀光人潮影響生活品質，但在疫情停辦後明顯感受到鱒魚祭對地方經濟發展的重要性，全都轉為贊同態度，平昌鱒魚祭也被官方選為2024至2025年度的代表性文化觀光祭典之一。

第15屆平昌鱒魚祭從去年12月29日至今年1月28日間舉行，為農閒期的平昌創造5000多個工作機會，搭配地方型禮券、擴大養殖鱒魚銷售等，帶動超過20億韓元的地方經濟收入。

鱒魚祭現場設有燒烤設施，讓旅客可簡單處理親手抓到的鱒魚，吸引不少釣魚同好會在附近長期留宿，徹底過足冰釣的癮；抓不到鱒魚也沒關係，冰釣場旁的餐飲中心不僅能享用傳統的鱒魚生魚片、烤鱒魚，還能吃到平昌鱒魚祭才有的炸鱒魚排、糖醋鱒魚等料理。

除冰釣與空手抓魚體驗，撲滿銀白積雪的會場內還有雪橇、雪上越野車、卡丁車、氣墊船、溜冰等活動，就算攜家帶眷參與也不會無聊。

今年平昌鱒魚祭使用的鱒魚量較上屆多出約20公噸，祭典閉幕後仍有約8000隻鱒魚留在釣場內，委員會表示至2月11日為止將增開自由冰釣活動，只要繳納2萬韓元（約新台幣472元）入場費，即可無限量釣魚。（編輯：周永捷／郭中翰）1130212

除冰釣與空手抓魚體驗，韓國平昌鱒魚祭會場內還有雪橇、雪上越野車、卡丁車、氣墊船、溜冰等活動。（平昌鱒魚祭典委員會提供）中央社記者廖禹揚平昌傳真 113年2月12日
除冰釣與空手抓魚體驗，韓國平昌鱒魚祭會場內還有雪橇、雪上越野車、卡丁車、氣墊船、溜冰等活動。（平昌鱒魚祭典委員會提供）中央社記者廖禹揚平昌傳真 113年2月12日
#江原道
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