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與亞塞拜然再爆衝突 亞美尼亞4士兵邊界遇害

2024/2/13 21:54
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（中央社葉里凡13日綜合外電報導）亞美尼亞和亞塞拜然今天互控對方朝邊境開火。亞美尼亞當局表示，亞塞拜然軍隊在南部休尼克省（Siunik）擊斃4名亞美尼亞士兵。

綜合法新社和路透社報導，亞美尼亞和亞塞拜然在2020年和1990年代因有爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）兩度爆發戰爭，亞塞拜然去年透過閃電攻勢，重新奪回納卡區。

亞美尼亞國防部在聲明中表示：「亞塞拜然軍隊向亞美尼亞陣地開火，造成4人死亡、1人受傷。」這是兩國自去年開始談判，以結束30多年斷斷續續的戰爭以來，首次爆發致命衝突。

亞塞拜然邊防部隊表示，這是針對亞美尼亞軍隊昨天「挑釁」的「反擊」。亞塞拜然稱亞美尼亞軍隊造成1名亞塞拜然士兵受傷。

亞塞拜然國防部表示，亞美尼亞軍隊昨晚兩度朝塔烏茲區（Tovuz）的科哈納比村（Kokhanabi）開火。

亞美尼亞否認這項指控，並稱指控其軍隊兩度「朝邊境東北部的亞塞拜然陣地方向開火的說法與事實不符」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1130213

#亞塞拜然
#納卡區
#亞美尼亞
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