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加拿大民調：共處就是情人節最佳禮物

2024/2/14 10:10
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（中央社記者胡玉立多倫多13日專電）迎接西洋情人節、空氣充滿「愛的泡泡」的時刻，一項加拿大民意調查發現，人們選擇表達和接收愛的方式正在改變中，花時間共處才是大多數人最喜歡收到的「愛的禮物」。

加拿大民調公司阿巴卡斯數據（Abacus Data）在1月18日至23日，對2199名加國成年人進行民意調查發現，加拿大人最喜歡的情人節示愛方式，第一名是「與伴侶共度時光」，48%受訪者不分男女都表示這是首選。其次是身體接觸（20%），善意的言語（14%），為對方服務（13%），最後才是收到禮物（5%）。

阿巴卡斯數據執行長寇列托（David Coletto）表示，民調結果揭示現代愛情樣貌：儘管日常生活複雜多變，但「愛的本質依舊簡單」。愛，與華麗的表態或昂貴的禮物無關，真正相關的是：與伴侶共度的美好時光、溫柔的接觸、肯定的話語、體現關心與承諾的服務行為。

同一民調顯示，3分之2加拿大人表示打算與伴侶慶祝今年情人節，比去年增加5個百分點。這表示，儘管生活成本持續攀高令人擔憂，加拿大人仍熱衷於投資感情關係。

研究結果很有趣地凸顯，不同年齡層族群間的偏好差異。

整體來看，「收到禮物」在情人節最喜歡的示愛方式中排名最末，但加國年輕世代較年長一輩更願意收到禮物。年輕人今年慶祝情人節的可能性也明顯較高，高收入家庭更有可能慶祝情人節。

此外，男性和女性對示愛方式的偏好也不同；男性較偏好身體接觸，女性更喜歡善意言語和服務行為。

寇列托建議天下有情人，如果還在傷腦筋或不知如何與伴侶慶祝，「花時間相處」準沒錯。畢竟從統計學來說，這就是向對方表達「在乎」的最佳之道。（編輯：廖漢原）1130214

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