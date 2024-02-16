國際社會計劃承認巴勒斯坦國 以色列總理嚴拒

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（中央社耶路撒冷16日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡15日晚間表示，他拒絕國際社會承認巴勒斯坦國的計畫，稱「這無疑給恐怖主義巨大獎賞」。

法新社報導，在尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表這番話前，在以色列國內具影響力的極右閣員班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）和史莫崔克（Bezalel Smotrich）也發表類似意見。

華盛頓郵報引述幾名美國和阿拉伯外交官指出，以色列的主要盟友美國正與數個阿拉伯國家合作，制定一份以巴長期和平的全面計畫。報導稱計畫裡包含建立巴勒斯坦國的明確時間表。

華郵披露的內容顯示，這份全面計畫將從一個預料至少6週時間的停火開始，美、阿官員們希望能在3月10日穆斯林齋月開始前達成協議。

計畫還包括停戰、釋放「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日襲擊以來扣在加薩（Gaza）的人質，以及最終建立巴勒斯坦國的時間表。

尼坦雅胡在社媒X以希伯來文寫道：「以色列依然反對片面承認巴勒斯坦國。」

他說：「10月7日大屠殺後承認（巴勒斯坦國），將為這場空前恐怖主義提供巨大獎賞，並阻斷日後所有和平協議的達成。」

尼坦雅胡還說：「以色列斷然拒絕國際社會所強加的與巴勒斯坦人永久和解方案。」指和平協議只能透過「不設前提的直接談判」達成。

史莫崔克在X上寫道：「我們永遠不會同意這樣的計畫，這實際上是獎賞巴勒斯坦人所犯下的可怕屠殺。」他還將巴勒斯坦國描述為「對以色列國家的生存威脅」。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130216