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首頁 / 國際

澳加紐警告以色列勿對拉法用兵 籲即刻人道停火

2024/2/15 15:37
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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲、加拿大和紐西蘭領袖今天警告以色列，不要對加薩（Gaza）南部城市拉法（Rafah）發動「災難性」地面攻擊，同時敦促即刻人道停火。

綜合法新社與路透社報導，同屬大英國協的澳洲、加拿大和紐西蘭三國，今天發表了一份罕見的聯合聲明，敦促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「不要走上這條路」，三國也對這場長達數月的戰爭表達深切和日增的憂慮。

媒體報導以色列計劃在拉法採取軍事行動，加拿大、澳洲、紐西蘭領袖今天發表聯合聲明，呼籲即刻人道停火。

三國總理在聲明中表示：「跡象顯示以色列計劃對拉法發動地面攻擊，我們對此深表關切，對拉法的軍事行動將成為一場災難。」

聲明亦指出，目前「迫切需要立即人道停火」。

這三個美國的盟友表示：「目前約150萬巴勒斯坦人在該地區避難，其中包括我們許多公民及其家人。」

「擴大軍事行動將具毀滅性。我們敦促以色列政府不要走上這條路。平民根本無容身之處。」

面對國際間越來越大的壓力，以及加薩當局稱死亡人數已超過2萬8000人，尼坦雅胡仍矢言繼續推進攻擊。

尼坦雅胡承諾以色列軍隊很快將在拉法進行「強力」行動，當地目前充滿無數從加薩其他地區逃難到此的巴勒斯坦人。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1130215

#尼坦雅胡
#以色列
#拉法
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