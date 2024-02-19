巴布亞紐幾內亞部落衝突 64人陳屍野外

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（中央社莫士比港19日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞警方今天表示，在境內高地發現64具血跡斑斑的遺體，而當地敵對部落之間正在進行槍戰。

法新社報導，巴國助理警察局長（Assistant Commissioner of Police）庫阿（Samson Kua）表示，據信昨天凌晨發生一場伏擊，後來便發現這些遺體。

庫阿告訴法新社：「我們認為灌木叢中…還有一些遺體。」

這起殺戮事件發生在首都莫士比港西北方600公里處的瓦巴格（Wabag）附近。

警方收到了據稱來自現場的影片和照片，畫面顯示多具血淋淋的赤裸遺體橫躺在路邊，還有一些堆放在一輛平板卡車後面。

這起事件被認為與Sikin、Ambulin和Kaekin部落成員之間的衝突有關。

幾個世紀以來，巴國高地部落一直互相爭鬥，而自動武器大量出現，使衝突變得更加致命，加劇暴力的惡性循環。

庫阿說，槍手簡直就像是從軍械庫中取出各式武器，包括自動裝填步槍、AK-47、M4、AR15和M16步槍，以及泵動式霰彈槍與土製槍械。

據信在附近偏遠農村地區的戰鬥尚未止息。

巴國高地部落衝突持續不斷，近年來發生了多起大規模殺戮事件。

當局嘗試利用鎮壓、調解、赦免和其他多種策略來控制暴力，但收效甚微。

軍方已在該地區部署約100名士兵，不過效果有限，安全部隊在人數和火力上仍處於劣勢。

殺戮事件通常發生在偏遠社區，部落成員會發動攻勢，或伏擊對方藉以報復先前所受的攻擊。

這些殺戮往往極度暴力，受害者遭砍傷、燒傷、肢解或受到酷刑，包括孕婦和兒童在內的平民過去也曾淪為攻擊目標。

警方私下抱怨沒有資源維持治安，他們薪水很低，有些武器最後甚至落入部落成員手中。

巴國總理馬拉普（James Marape）政府的反對者今天呼籲部署更多警察，並要求警方高層辭職。

自1980年來，巴國人口增加1倍有餘，部落間爭奪土地和資源的壓力越來越大，彼此衝突日益深化。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130219