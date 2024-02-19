工會呼籲地勤人員罷工 德國主要機場恐受影響

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（中央社柏林18日綜合外電報導）德國服務業工會（Union Verdi）呼籲德國漢莎航空公司（Lufthansa）地勤人員，自20日起在境內7大機場進行罷工，這是近幾週來困擾德國的最新罷工事件。

法新社報導，德國服務業工會在聲明中表示，罷工將於20日上午4時開始，21日上午7時10分結束，法蘭克福、慕尼黑和柏林等7座機場將受影響。

漢莎航空在另一份聲明中表示，預計將有超過10萬名旅客受到這次罷工影響，該公司正在規劃替代航班。

漢莎航空負責人力資源的尼格曼（Michael Niggemann）猛烈抨擊工會決定，稱罷工行動將再次「為我們乘客帶來不成比例的負擔」。

然而工會表示，有關工作條件的談判沒有任何進展，為2萬5000名員工提供了罷工理由，其中包括維修人員和機場櫃檯人員在內。

工會表示，與飛行員等員工類別相比，這些僱員薪資過低。

德國服務業工會首席談判代表雷辛斯基（Marvin Reschinsky）表示：「儘管公司為飛行員提供的基本年薪高達27萬歐元（約新台幣913萬元），增幅達2位數，但過去幾年受到通貨膨脹，地勤人員的收支無法平衡。」

工會表示：「我們不希望對立升級，盼能盡快為員工和乘客得出結果。」工會正尋求加薪12.5%，相當於每月至少增加500歐元。

漢莎航空已提出在12月將薪資提高4%，2025年2月再調漲5.5%。

漢莎航空還表示，將向每名員工支付3000歐元的通膨津貼，下一輪談判將於2月21日舉行。

德國交通運輸、公務員和超市等多個行業最近相繼發動罷工。受到通膨和「後疫情」時代影響，員工要求提高薪資，以應付生活成本。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130219