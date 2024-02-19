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救下海上移民送返利比亞 船長遭義最高法院定罪

2024/2/19 10:05
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（中央社羅馬18日綜合外電報導）義大利最高上訴法院最近裁定，一名拖船船長從海上橡皮艇救出移民後，將他們送回利比亞的行為違反法律；慈善機構和人權組織樂見這項裁決。

義大利拖船Asso 28號船長2018年在國際海域執行救援任務，從橡皮艇上救下101名移民，接著將他們送返利比亞。如今最高上訴法院維持原判，認定這名船長有罪。

法院表示，救援地點在利比亞外海約105公里的國際水域；船上移民包括孕婦及兒童。

這名船長因遺棄未成年人或無行為能力者以及遺棄人員等罪名，遭判1年有期徒刑。基於隱私因素，船長姓名在法院裁決書中被抹掉。

然而，這名船長不太可能坐牢，因為根據義大利制度，4年以下徒刑通常不會在獄裡服刑。

這項最終裁決維持了兩級下級法院的原議，判決日期為2月1日，直至本週末才由義大利媒體曝光，路透社今天取得裁決書副本。

根據國際人道法，各國不得強迫移民返回人權可能受到嚴重侵害的國家，而利比亞虐待移民的情況相當普遍。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130219

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