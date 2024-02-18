烏克蘭派員赴日取經 學習廢棄物處理技術助重建

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（中央社東京18日綜合外電報導）烏克蘭面對遭俄羅斯攻擊後產生的大量瓦礫，特別派遣中央部會與地方政府職員等共8人前往日本學習回收利用技術，希望「日本經驗」能有助烏克蘭未來的戰後重建工作。

日本時事通信社報導，8名烏克蘭中央及地方政府職員在日本國際協力機構（JICA）協助下成行。他們到2月9日前共進行17天考察行程，除走訪日本廢棄物處理現場，也赴311大地震災區等地參觀重建狀況。

訪團成員表示，希望從災害後的復原及廢棄物再生利用的「日本經驗」，能有助烏克蘭戰後重建。

訪團一行人1月29日前往千葉縣柏市的建設廢棄物處理場，參觀如何將廢棄物中有用的材料回收再利用。

訪團成員表示，能在短時間內從廢棄物製造出高品質的柏油真是令人吃驚，並強調「雖然目前（俄烏）戰爭仍在持續，但如果能用最先進技術有效率處理大量瓦礫，一定能達成（烏克蘭）重建目標」。

日本311大地震產生約2000萬公噸的災害廢棄物，其中約8成回收用作建設材料等。烏克蘭目前採填埋方式處理大量戰爭瓦礫，未來將藉由日本技術進行回收利用。

訪團成員為考察311大地震重建狀況，也走訪了宮城縣石卷市、仙台市及福島縣大熊町等地。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130218