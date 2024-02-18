更多編輯台推薦新聞：
印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

烏克蘭派員赴日取經 學習廢棄物處理技術助重建

2024/2/18 11:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）烏克蘭面對遭俄羅斯攻擊後產生的大量瓦礫，特別派遣中央部會與地方政府職員等共8人前往日本學習回收利用技術，希望「日本經驗」能有助烏克蘭未來的戰後重建工作。

日本時事通信社報導，8名烏克蘭中央及地方政府職員在日本國際協力機構（JICA）協助下成行。他們到2月9日前共進行17天考察行程，除走訪日本廢棄物處理現場，也赴311大地震災區等地參觀重建狀況。

訪團成員表示，希望從災害後的復原及廢棄物再生利用的「日本經驗」，能有助烏克蘭戰後重建。

訪團一行人1月29日前往千葉縣柏市的建設廢棄物處理場，參觀如何將廢棄物中有用的材料回收再利用。

訪團成員表示，能在短時間內從廢棄物製造出高品質的柏油真是令人吃驚，並強調「雖然目前（俄烏）戰爭仍在持續，但如果能用最先進技術有效率處理大量瓦礫，一定能達成（烏克蘭）重建目標」。

日本311大地震產生約2000萬公噸的災害廢棄物，其中約8成回收用作建設材料等。烏克蘭目前採填埋方式處理大量戰爭瓦礫，未來將藉由日本技術進行回收利用。

訪團成員為考察311大地震重建狀況，也走訪了宮城縣石卷市、仙台市及福島縣大熊町等地。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130218

#日本
#俄烏戰爭
#烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38