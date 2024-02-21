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反制美艦使用石垣港 日本沖繩港口勞工擬罷工

2024/2/21 14:47
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（中央社東京21日綜合外電報導）美軍有意讓一艘飛彈驅逐艦使用日本沖繩縣石垣港，但遭全日本港灣勞動組合沖繩支部反對，他們決定若美艦屆時真的使用到港口的話，他們將在石垣港及那霸港發動全面罷工。

日本沖繩電視台（OTV）報導，美國海軍日前已通知日本相關機構，飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115）將於3月11日到14日間進入沖繩縣石垣港。

不過，由於這艘飛彈驅逐艦噸位超過石垣港碼頭使用標準，石垣市政府不同意入港，美軍正研究讓裴拉塔號停泊外海，用換乘小船的方式載運人員上岸。

對此，全日本港灣勞動組合沖繩支部批評，絕對不容許這種無視港口勞工安全的行為，因此決定只要美軍使用到港口的話，將在石垣港及那霸港實施全面罷工。

全日本港灣勞動組合沖繩支部會員約1000人，一旦實施罷工的話，可能會對當地物流造成影響。

琉球新報日前報導，全日本港灣勞動組合沖繩支部決定只要美艦入港或在外海停泊等使用到港口的情況，就要在石垣港及那霸港實施全面罷工，並已通知企業界團體「沖繩港運協會」。

已知美艦停泊時間落在3月11日到14日，一旦石垣港及那霸港物流作業在這4天停擺的話，可能會對沖繩縣民生活與經濟活動造成影響。

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全日本港灣勞動組合沖繩支部2023年9月針對美軍掃雷艦要進入石垣港時，也曾研究讓在石垣港工作的約50名會員在家待命，但後來因為公司方面要求所以並未實施。

全日本港灣勞動組合沖繩支部執行委員長山口順市表示，必須保障職場安全及勞工本身安全，「這次的飛彈驅逐艦不論是在攻擊性能還是噸位大小，都跟之前的掃雷艦屬不同層次，我們不得不採取強硬行動」。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1130221

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