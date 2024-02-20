又餓又病 聯合國警告加薩兒童死亡人數恐暴增

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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）加薩（Gaza）食物嚴重短缺、營養不良人口激增，加上疾病蔓延，聯合國今天警告，當地兒童死亡人數恐暴增。

法新社報導，以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）發動戰爭迄今20週，聯合國多個機構指出，當地食物和安全飲用水已「極其稀有」，幾乎所有兒童都患有傳染病。

聯合國兒童基金會（UNICEF）人道行動副主任柴班（Ted Chaiba）表示：「加薩走廊可預防的兒童死亡人數即將直線上升，加薩兒童死亡程度早已讓人難以接受，如今將更形惡化。」

根據聯合國旗下兒童、糧農和衛生等機構的綜合評估，加薩5歲以下兒童中，至少90%患有一種或多種傳染病；有70%於評估前2週期間內出現過腹瀉情況，比2022年基準線增加了23倍。

世界衛生組織（WHO）緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在聲明中說：「飢餓和疾病是致命的組合。」

萊恩表示：「飢餓、虛弱和深受創傷的兒童更易生病；而兒童一生病，尤其是腹瀉，就無法好好吸收營養。」

以哈戰爭去年10月初爆發以來，外部援助便面臨重重限制而難以進入加薩，使得當地陷入營養危機。

聯合國這份於1月進行的評估顯示，加薩北部2歲以下兒童中，逾15%（約1/6）急性營養不良；約3%嚴重虛耗（wasting，指就相同身高或同年齡的人而言體重過輕），已達性命堪憂的地步。

評估顯示，加薩南部2歲以下兒童中，約5%急性營養不良。

聯合國評估指出，以哈戰爭之前，急性營養不良的加薩5歲以下兒童比例為0.8%。

報告指出，加薩人口的營養狀況於3個月期間出現這麼巨幅的下滑，在全球前所未見。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130220