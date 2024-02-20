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美經濟表現優於英日歐中 國債堆高成隱憂

2024/2/20 11:34
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）英國、日本經濟去年底都出現萎縮，呼應中國、歐陸大部分地區的疲軟情況，也凸顯美國成長強勁與世界其他地方經濟走軟間的差距不斷擴大。但聯邦債務持續堆高是美國隱憂。

華爾街日報指出，日本經濟活動降溫令經濟學家訝異，使日本在全球經濟體排名下滑，落後德國跌至第4。

英國統計機構15日表示，去年第4季國內生產毛額（GDP）季減0.3%，縮幅遠高於經濟學家所預估及第3季的季減0.1%，連兩季萎縮符合技術性衰退定義。若按年率看，英國去年第4季GDP季減年率為1.4%，反觀美國同期季增年率達3.3%。

儘管薪資成長兩年來首次超過通膨，提振消費者購買力，但作為英國經濟主要動力的消費者支出在2023年下半年仍下滑。日本消費者則仍看到物價漲幅快於薪資，同樣在去年最後一季收緊荷包。

美國財經新聞網CNBC指出，東南亞的新加坡也出現經濟放緩。貿工部15日發布的數據顯示，由於製造業活動萎縮，2023年第4季同比成長2.2%，低於原先預估的2.8%；全年成長率1.1%也低於預期。

華爾街日報認為，英、日等國的數據反映出與中國、大部分歐陸同樣的疲軟狀況。

反觀美國，在2023年初的經濟增長遠超過經濟學家所預期，而歐洲則受俄烏戰爭帶來的高能源價格和不斷上升的利率雙重打擊。

面對升息時，美國消費者在支出上相較他國民眾更具彈性。此外，聯邦政府支出在非經濟衰退時期也一直保持在歷史高檔，為經濟提供額外助推。

經濟合作暨發展組織（OECD）本月稍早表示，預估美國2024年經濟成長率為2.1%，日本1.0%、英國0.7%、德國0.3%、中國4.7%，世界平均為2.9%。

日經新聞（Nikkei）指出，拉抬美國消費的原因包含股價（比COVID-19疫情前上漲約3成）、房價走高、工資上漲速度超過物價漲幅等，但從去年10月起，疫情期間暫停的學生貸款將恢復償還等諸多因素增加，美國經濟今年上半年將降溫。

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另有分析指出，美國一般民眾仍受高通膨之苦，居高不下的聯邦債務也會為美國經濟長期增長埋下隱患。目前美國聯邦政府債務規模已超過34兆美元。

達拉斯聯邦準備銀行前總裁費雪（Richard Fisher）此前表示，若美國政府繼續借貸更多錢，債券市場供應過剩最終將推高國債收益率，造成債務上升和利息成本上升的惡性循環，迫使政府必須拿出更多錢還債。（譯者：陳亦偉）1130220

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