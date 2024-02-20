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涉鉅量販毒 前宏都拉斯總統葉南德茲紐約受審

2024/2/20 13:27
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（中央社紐約20日綜合外電報導）前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）今天因販毒等罪在紐約受審，被指控內容包括自宏都拉斯運送500噸古柯鹼至美國。

法新社報導，現年55歲的葉南德茲2022年4月引渡至美國受審，犯罪內容是他協助走私數百噸古柯鹼入美，換取毒販行賄數百萬美元。

葉南德茲今天將赴曼哈頓的南區聯邦地方法院開庭，同案2名被告－前宏都拉斯警察局長波尼亞（Juan Carlos "Tiger" Bonilla）、前員警耶南德茲（Mauricio Hernandez）近日已對販毒認罪。

同案被告認罪並與美國當局合作，有可能帶給葉南德茲壓力，迫使他與檢方達成認罪協商。

葉南德茲總統任內與時任美國川普政府密切合作，為此還獲華府表彰緝毒與打擊組織犯罪方面的努力。

前美國緝毒署（DEA）幹員維吉爾（Mikel Vigil）告訴法新社：「他抓那些與他沒關係的人，卻包庇其它一些人。」

葉南德茲在政權交接給左翼的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）後，旋即於2022年4月被引渡至美國。

若葉南德茲所受的3項指控（共謀販運毒品及兩項販運、持有武器罪名）成立，他可能得終生待在獄中。

葉南德茲在一封從紐約監獄寄出的公開信中堅稱自己無辜，並表示「我是組織犯罪和政敵報仇、謀害的犧牲者」這封信由他的妻子在網路媒體X（前身為推特）上發表。

預料葉南德茲將步上其它在美定罪的前拉美元首後塵，例如1992年巴拿馬的諾瑞嘉（Manuel Noriega）和2014年瓜地馬拉的波狄優（Alfonso Portillo）。葉南德茲在2014年至2022年擔任總統期間飽受貪腐指控，都是能讓他坐穿牢底的罪名。

葉南德茲被控早在擔任總統之前的2004年起，即協助將約500噸古柯鹼（主要來自哥倫比亞和委內瑞拉）經宏都拉斯走私到美國。

美國檢方表示，葉南德茲讓軍隊、警察和平民參與販毒，將宏都拉斯變成「毒品國度」。

起訴書中還說，葉南德茲利用毒品致富並用以資助政治競選活動，還在2013年和2017年的總統大選中舞弊。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130220

#宏都拉斯
#葉南德茲
#總統
台宏斷交
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