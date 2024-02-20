韓國一名徵用工家族獲賠141萬 日企強迫勞動案首例

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（中央社首爾20日綜合外電報導）在1910年至1945年日本殖民統治韓國期間，遭日立造船公司強迫勞動的一名李姓韓籍男子，其家族已收到該公司的賠償金，成為首次有日企強迫勞動的韓國受害者在訴訟案中獲得賠償。

路透社報導，韓國最高法院維持一系列的判決不變，要求日本公司賠償當時遭其強迫勞動的本國公民，此舉引發日本抗議，涉事的日本企業也拒絕支付賠償金。

不過，李姓男子家族的委任律師李敏（Lee Min）今天說，李氏家族已收到日立造船（Hitachi Zosen）交給韓國最高法院託管的6000萬韓元（約新台幣141萬元）。這名男子於2019年逝世，只能確定他姓李。

李敏形容這筆錢是一項「賠償」，並表示這是首次有日本公司付錢給強迫勞動的受害者。

日本主要重型機械和工程公司日立造船在等待判決結果的期間，曾支付一筆錢給韓國最高法院託管。

日立造船發言人對此表示，對韓國最高法院將這筆錢交給李氏家族感到「極其遺憾」。

李氏家族為強迫勞動一事向日立造船求償5000萬韓元外加利息，韓國最高法院於去年12月判決這個家族勝訴。

韓國最高法院還在三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）和日本製鐵（Nippon Steel Corp）等公司強迫勞動訴訟案中，做出有利受害者或受害者家屬的判決。這些公司均未表示接受判決或支付賠償金。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130220