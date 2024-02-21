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美否決安理會以哈立即人道停火案 巴勒斯坦譴責

2024/2/21 02:26
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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）美國今天再度否決聯合國安全理事會有關以哈戰爭的決議草案，阻擋立即人道停火的要求。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）譴責美國的否決「極其魯莽與危險」。

曼蘇爾在對安理會情緒激動的聲明中說：「今天這項否決對以色列發出的訊息是，它可以繼續謀殺而不受懲罰。」

在安理會15個理事國中，13國支持阿爾及利亞所提要求立即人道停火的決議草案，英國棄權。這是以哈戰爭去年10月7日爆發以來，美國第三度對安理會此類決議草案動用否決權。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）17日已表示，將會否決這項決議草案，擔心這項草案會危及美國、埃及、以色列和卡達之間的協商，而這些協商是為了中止戰爭並讓哈瑪斯（Hamas）扣留的人質得以獲釋。

阿爾及利亞提出的這項草案未將停火和釋放人質連結，而是分別要求立即人道停火和立即無條件釋放所有人質。

美國也已在安理會提案，要求以哈暫時停火和釋放人質連結，並反對以色列在加薩走廊南部邊境城市拉法（Rafah）發動大規模地面攻勢。（譯者：陳政一）1130221

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