諾貝爾獎詩人聶魯達死因成謎 智利重啟調查

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（中央社聖地牙哥20日綜合外電報導）智利法院今天表示，當局將再次試圖解開諾貝爾獎詩人得主聶魯達（Pablo Neruda）死因的謎團。許多人認為聶魯達當年是遭皮諾契特（Augusto Pinochet）獨裁政權毒殺。

綜合法新社和路透社報導，智利首都聖地牙哥（Santiago）上訴法院下令對聶魯達之死重啟調查。聶魯達是1971年諾貝爾文學獎得主。軍事獨裁者皮諾契特1973年奪權時，聶魯達是智利共產黨重要成員。

上訴法院透過聲明表示，「調查未詳盡，因為還可以執行精確的程序來釐清事實」。

智利1973年爆發政變的12天後，聶魯達就在醫院裡過世，當時他正準備流亡墨西哥，領導對抗皮諾契特政權的反抗行動。

智利政府當時聲稱69歲的聶魯達死於攝護腺癌。

聶魯達的司機兼個人助理阿拉亞（Manuel Araya）堅稱聶魯達死前不久遭人在胸口注射不明物體，當局遂於2011年重新著手調查聶魯達的死因。

阿拉亞去年6月離世，享壽77歲。

當局2013年對聶魯達的遺體開棺驗屍，檢測毒物殘留，3年後將遺體返還下葬。

2017年，一群智利和國際專家判定聶魯達並非死於癌症，但也無法確定是什麼害死了他。

去年一個調查聶魯達之死的科學團隊雖然在他體內驗出引起肉毒桿菌中毒的危險細菌，卻也無法研判他是否遭毒害。

來自加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）的兩名調查小組成員波伊納．亨德里克（Hendrik Poinar）和戴比．亨德里克（Debi Poinar）告訴法新社，他們不清楚聶魯達體內為何會有肉毒桿菌DNA。

研究人員只能重建1/3的細菌基因組，但兩人認為無需再次開棺就可以重建其餘的基因組。

皮諾契特統治智利長達17年，其政權殺害約3200名左派運動人士和其他疑似反對派人士。

這名獨裁者2006年過世，享耆壽91歲，在世時並未因其政權犯下的任何罪行遭到定罪。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130221