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印中軍長級談判 承諾過渡時期維持邊界和平

2024/2/21 16:19
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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度與中國最近就邊界軍事對峙舉行第21輪軍長級會議，雙方同意保持溝通，並承諾在過渡時期維持邊界地區的和平與安寧。

印度外交部今天發布新聞稿表示，兩國第21輪軍長級會議19日在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會晤點舉行。

新聞稿指出，印度方尋求兩軍在拉達克（Ladakh）東部實際控制線（LAC）沿線剩餘地區完全脫離對峙，以此作為中印邊境地區恢復和平與安寧的重要基礎。

印度外交部說，雙方同意繼續透過軍事及外交機制保持溝通，並承諾在過渡時期維持邊界地區的和平與安寧。

上一輪的印中軍長級會議是去年10月9日至10日舉行，當時印度方發布新聞稿說，會議是在丘舒爾-摩爾多會晤點的「印方一側」舉行，這次則未提「印方一側」。

另外，上次會議雙方氣氛為「坦率、開放且建設性」，這次為「友好且真摯」，單從字面上顯示雙方關係似有和緩。

2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克發生對峙，同年6月在加萬谷（Galwan Valley）爆發流血鬥毆，之後雙方在邊界沿線部署重兵對峙，緊張關係延續至今。

雙方前幾輪談判頗有進展，兩軍在部分衝突點成功脫離對峙，但後幾輪陷僵局，印方希望各自退兵到加萬谷衝突爆發之前的駐紮位置，但中方則堅持維持新的現狀。

北京多次表示，邊界爭議與雙邊關係應分開處理，但新德里堅持，唯有在邊境地區的情況恢復正常之後，兩國關係才可能正常化。（編輯：張芷瑄）1130221

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