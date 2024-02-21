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歐洲天然氣需求創10年新低 2025年將達高峰

2024/2/21 16:23
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（中央社巴黎21日綜合外電報導）今天公布的研究指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲的天然氣需求減少20%，由於再生能源和效率提高，液化天然氣（LNG）需求將於明年達到高峰。

法新社報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲國家大規模放棄透過管道輸送的俄羅斯天然氣。歐洲國家在國際市場爭奪有限的供應，液化天然氣價格隨之飆升。

由於天然氣接收站數量有限，歐洲國家被迫採取措施抑制消耗，在沒有削減住宅暖氣或發電的情況下，熬過了2022-2023年的冬天。

能源經濟和金融分析研究所（Institute for Energy Economics and Financial Analysis）表示，俄羅斯展開入侵以來，歐洲天然氣需求減少20%。

能源經濟和金融分析研究所將需求下滑，歸因於能源效率與需求管理措施、高價衝擊需求以及冬季氣溫溫和等。

能源經濟和金融分析研究所報告指出：「歐洲成功度過能源危機，並已做好繼續限制天然氣使用的準備，這在一定程度上歸功於提高效率的措施和再生能源的部署。」

進一步部署太陽能與風力、家庭暖氣從天然氣熱水器轉向熱泵以及提高效率措施，意味液化天然氣的需求將在2025年達到高峰。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130221

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