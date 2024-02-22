菲陸軍司令籲北端島民加入後備軍 前防長指有必要

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（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）菲律賓陸軍司令近日鼓勵菲國北端、鄰近台灣的巴丹群島居民加入後備軍人行列。前國防部長麥卡多今天表示，僅擁有正規軍隊是不夠的，對菲律賓而言，發展後備軍力至關重要。

巴丹群島（Batanes）位於台灣和菲律賓呂宋島之間，是控制呂宋海峽與巴士海峽進出樞紐，戰略位置重要。巴丹群島最北端的雅米島（Mavulis）距台灣僅約141公里。

前國防部長麥卡多（Orlando Mercado）今天出席菲律賓外國記者協會（FOCAP）主辦的「菲律賓前景」論壇。對於陸軍司令賈里多（Roy Galido）鼓勵巴丹群島居民加入後備軍人行列，以保衛國土，麥卡多說，整體而言，發展後備軍力對菲律賓很重要。

他表示：「你不能只擁有正規軍隊來作戰，因為你必須確保在曠日持久的戰爭中，能夠生存下來。」

麥卡多於前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada）任內擔任國防部長。

為主張實際控制南海仁愛暗沙，馬尼拉當局於麥卡多任內將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守。

麥卡多說，不幸的是，後備軍人訓練在菲律賓不具強制性，「在此同時，在新加坡或以色列，或其他國家，還有烏克蘭，看看是哪些人在戰鬥」。

他認為，後備軍力對菲律賓至關重要，而且菲律賓跟任何國家都沒有陸地邊界，唯一可能的入侵是透過海上或空中，因此最好側重於海軍後備軍人訓練。

麥卡多也說：「我們需要覺醒，我們沒有後備軍力，也許我們遲早會被一舉殲滅。」

他表示：「幸運的是我們有盟友。但你不能仰賴盟友來捍衛主權和領土完整。」

賈里多15日在菲國陸軍主辦的記者會上說，保衛菲律賓不僅需要正規軍隊，還需要後備軍人協助。由於馬尼拉當局計劃加強菲律賓北端前哨群島的戰略防禦態勢，因此鼓勵巴丹群島居民加入後備軍人行列。

菲律賓統計署數據顯示，截至2020年，巴丹群島人口為1萬8831人。（編輯：張芷瑄）1130222