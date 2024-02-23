印尼媒體：佐科威將助準總統普拉伯沃組新內閣

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（中央社記者李宗憲雅加達23日專電）印尼準總統普拉伯沃競選團隊中，負責經濟領域的經濟學家德拉賈德向媒體透露，將卸任的總統佐科威憑藉過去10年應對經濟挑戰的豐富經驗，能幫助新政府挑選可信任的部長，特別是經濟方面的人選。

印尼第一大英文報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，在大選中篤定獲勝的國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）的競選團隊中擔任資深幹部的經濟學家德拉賈德（Drajad Wibowo）表示：「負責組成內閣的人將有佐科威，因為他是政黨聯盟的領導人。另外，當然還有普拉伯沃（Prabowo Subianto）和副手吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka），以及聯盟中的各政黨領導人。」

德拉賈德補充，新內閣的組成將基於擇優錄取制，也就是根據是否有功績而定，黨內和黨外人士都會有。

吉伯朗是佐科威的長子，佐科威在總統選舉競選過程中，並未明確表示支持普拉伯沃，但外界皆認為他暗中為普拉伯沃輔選。

印尼大選14日結束，普拉伯沃和吉伯朗在非官方快速計票結果中勝出，有望成為下屆正副總統。

印尼學者對佐科威將協助普拉伯沃組成新內閣並不意外。

印尼艾哈邁德雅尼將軍大學（Jenderal Achmad Yani University）國際關係講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）向中央社表示，普拉伯沃勝選，佐科威功不可沒，且他又是現任總統，若沒有參與挑選新內閣人選，才讓人訝異。

尤哈尼斯補充，「（佐科威的參與）對經濟也很重要，因為市場期待政策連貫性」。不過，他指出，佐科威在新政府中參與的比重有多少仍待觀察。

尤哈尼斯認為，普拉伯沃上任後的前幾個月，佐科威應該不會過度參與新政府，但新的執政團隊會徵詢佐科威的建議，特別是因為準副總統吉伯朗是他的兒子。

然而，這樣的互動會不會持續下去，尤哈尼斯持保留態度。

他對中央社說：「佐科威10月卸任後，將失去正式的權力，普拉伯沃基本上能為所欲為。佐科威主要的能力在於他對群眾的影響力，但這可能隨著他卸任而有所限制。」

印尼社群媒體在過去這段時間流傳一張新內閣名單，指出國營事業部長索赫（Erick Thohir）將轉任關注環境及能源的投資協調部長，現任經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）將會繼續留任等。

不過普拉伯沃競選團隊表示，網路上流傳的內閣名單是假訊息，只有在選委會公布官方計票結果後，普拉伯沃才會開始準備組閣。（編輯：周永捷）1130223