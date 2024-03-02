印尼米價飆升 政府擴大補貼增加進口

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（中央社記者李宗憲雅加達2日專電）因降雨量減少，影響稻米產量，造成印尼白米供應短缺，米價自去年以來已上漲超過16%，創近年新高，對許多貧窮家庭造成壓力。當局透過發放白米援助並提高稻米進口量因應。另外，米價飆漲也影響了佐科威的執政滿意度。

米飯是印尼2.7億人口的主食，由於降雨量減少衝擊稻米產量，最近印尼出現白米供應短缺的情形，米價上漲，自去年以來已飆升16%以上，上週更出現每公升1萬8000印尼盾（約新台幣36元）的歷史高價。

過去幾天，米價稍微下降，在雅加達南區一個傳統市場販售白米的塔瑞阿蒂（Tariati）表示，米價從未像現在這麼高，她說，每公升白米現在賣1萬4000印尼盾，仍與去年每公升9000至1萬印尼盾相差很大。

塔瑞阿蒂向中央社說：「很多客人都在抱怨米價實在太高，但不管能否接受，還是得吃飯呀。」

在同一市場販售白米逾20年的杉衫（Sansan）指出，今年米價漲很多，他向中央社表示，「很多人都在抱怨（米價高）」，並解釋，「這是因為去年旱季很長，農民無法收成」。

印尼米價上漲，衝擊許多中下階層的民眾，總統佐科威（Joko Widodo）表示，白米短缺和價格飆漲是受到天氣影響，包括長期乾旱和暴雨造成的洪水所致。

印尼政府正透過向民眾發放白米援助，並提高稻米的進口量因應。

食品物流局（Bulog）表示，部分地區已開始採收稻米，並供應到主要市場，並指出，他們已獲得200萬公噸的米進口許可證，預計將再增160萬公噸。

另外，白米短缺及價格飆漲也影響印尼民眾對經濟的觀感。根據印尼智庫「政治指標」（Indikator Politik）最近公佈調查顯示，有高達40.6%的民眾認為印尼經濟狀況不佳。

「政治指標」主任穆塔迪（Burhanuddin Muhtadi）解釋，主要原因與白米價格有關，他說：「由於白米短缺和價格上漲，因此負面看法有所增加」。

該智庫公佈的另一項調查則顯示，民眾對佐科威的滿意度下降了2個百分點，從之前的78.6%降至76.6%。

穆塔迪解釋，這也與米價上漲有關，他說，「儘管佐科威盡力阻止米價上漲，但米價飆漲的負面影響已波及各個社區」。

穆塔迪表示，若白米和生活必需品的價格持續上漲，民眾對佐科威的滿意度可能會繼續下降，並指出，「這肯定會削弱佐科威想留下的政治資產，因為他希望自己的支持率在剩下的任期內保持在 80%以上」。

佐科威任期預計今年10月結束。（編輯：高照芬）1130302

印尼米價飆漲，米商表示，許多消費者都抱怨白米價過高。圖為雅加達傳統市場售米的攤販。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年3月2日