印尼準總統普拉伯沃獲授四星上將 遭批洗白政治污點

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（中央社記者李宗憲雅加達29日專電）印尼準總統普拉伯沃昨天獲總統佐科威授予榮譽四星上將軍銜，遭人權組織批評是為他接任總統前洗刷政治污點。普拉伯沃曾涉及1998年排華暴動及參與鎮壓1990年代東帝汶獨立運動。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）昨天在雅加達國軍總部授予下屆準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）榮譽上將軍銜，他為身穿軍服的普拉伯沃換下肩上的三星軍銜，改配四星軍銜肩章。

普拉伯沃是現任國防部長，根據非官方快速計票結果，他在14日的總統大選中獲得近6成的得票率，預計將成為下任印尼總統。官方計票截至29日也已統計近8成票數，普拉伯沃以58.83%的得票率大幅領先其他候選人。官方結果預計3月中公布。

佐科威指出，普拉伯沃在國防部服務期間，為國軍及國家的進步，做出非凡貢獻，得以獲得榮譽軍銜，他並說：「該榮譽是對普拉伯沃全心全意為人民和國家奉獻的讚賞與肯定。」

不過，佐科威授予普拉伯沃榮譽上將軍銜之舉，令印尼人權組織及民運人士感到失望，他們表示，普拉伯沃的新軍銜是為了洗刷他過去的人權污點，普拉伯沃晉升為四星上將，是對在人權事件中失蹤人士的侮辱。

普拉伯沃在前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治期間，擔任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，被指控侵犯人權及綁架民主派人士。

因這些人權爭議，普拉伯沃在蘇哈托下台後遭革除軍職，當時他的軍階為三星中將。普拉伯沃至今仍否認這些指控，也未曾被正式起訴。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，1996年因「七二七暴動事件」（Kudatuli）入獄的印尼民運人士哈里安托（Petrus Hariyanto）表示，佐科威未履行替受害者平反的承諾，而是將肇事者安排在國家最高職位之一，進一步傷害當年失蹤者家屬的心。

他所指的是佐科威在2023年1月曾對印尼政府過去侵犯人權的迫害行動表達遺憾，其中包括1960年代反共大屠殺以及1990年代末期示威學生失蹤案。當時佐科威表示，政府將努力「替受害者平反」。

民間團體還指出，給予普拉伯沃榮譽上將的軍銜是「有問題且非法」的，因為數十年前，普拉伯沃就被革除軍職，因此沒有獲得晉升的資格。

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提倡民主與和平的印尼非政府組織塞塔拉研究所（Setara Institute）執行主任哈利利（Halili Hasan）昨天表示，「若一個被革除軍職的人，能再被授予榮譽軍事頭銜，那是矛盾的」。

普拉伯沃被授予榮譽四星上將軍銜的爭議持續延燒，佐科威被媒體問及該舉動是否涉及某種政治交易時，駁斥相關指控並強調，這是為了體現他讚賞普拉伯沃作為國防部長做出的貢獻，而在大選後才授勳就是為了避免類似的揣測。（編輯：周永捷）1130229