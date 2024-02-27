蒲亭慶賀特種作戰部隊節 矢言提升機動和攻擊力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今晚矢言提升俄國特種作戰部隊的機動性和攻擊潛力，因為這是讓俄國陸軍更強大的關鍵優先要務。

路透社報導，蒲亭在俄羅斯「特種作戰部隊節」前夕於影片賀詞中說：「我們將繼續強化特種作戰部隊，提升他們的機動性和攻擊潛力，以新一代武器和裝備武裝他們。」

「我要強調，這是陸軍和海軍長期發展的關鍵優先要務之一。」

俄羅斯特種作戰部隊屬於戰略層級的常備戰鬥部隊，目的是執行特定任務，為俄國武裝部隊的一部分。

特種部隊過去10年參與了俄國在敘利亞的秘密行動，並自2022年開始侵略烏克蘭。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蒲亭在這支克里姆林宮發布於通訊軟體Telegram的影片中說：「向那些參加過特別軍事行動的軍人致上特別的感謝話語…在最危險的地區，例如前線、深入敵後、突襲和迅速攻擊中，你們光榮執行被指派的任務，大膽、精悍、果斷地行動。」

俄羅斯自2015年起於每年2月27日慶祝「特種作戰部隊節」；俄國媒體RBC提到，蒲亭在俄軍占領烏克蘭克里米亞（Crimea）政府大樓一周年之際將這天定為節日，後來進一步併吞克里米亞半島。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130227