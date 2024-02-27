埃及獲金援時機敏感 IMF：需要資金救經濟

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（中央社記者施婉清開羅27日專電）國際貨幣基金在兩日前透過媒體宣稱，埃及即將獲得融資許可，貸款金額主要與埃及需要資金救經濟相關。總裁喬治艾娃早先表示，目前雙方正加緊腳步協商推動原本已幾乎停滯的30億美元貸款計畫，並會提高貸款金額。

外界曾猜測，國際貨幣基金（IMF）新融資案與以色列襲擊加薩走廊南部城市拉法（Rafah），要求埃及留置難民有無任何關聯。

2月25日IMF埃及中東及中亞主任艾祖爾（Jihad Azour）接受「阿拉伯電視台」（Al Arabiya）的採訪。當論及以色列宣布可能即將對拉法展開地面戰時，艾祖爾淡化了IMF對埃及融資案與埃及被要求接受巴勒斯坦難民之間關係的說法，宣稱兩者之間不具相關性。

艾祖爾明確表示，貸款金額增加主要與埃及需要資金救經濟相關。

艾祖爾另解釋說，IMF對埃及融資的第一次和第二次審查談判，起源於2022年由埃及政府制定並由IMF資助的經濟改革方案。

艾祖爾稱，此經濟改革方案內容包含提高經濟穩定性、透過私人企業重振經濟活動和成長，以及加強社會保護措施等相關議題。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在2月11日參加由阿拉伯聯合大公國（阿聯）舉行的政府高峰會時，已先透過公開演說表示，目前IMF與埃及正加緊腳步協商推動原本已幾乎停滯的30億美元貸款計畫，並會提高貸款金額。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）稱，國際信用評等機構穆迪（Moody's）預計此計畫金額有可能會擴大到100億美元。

美國投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）則早在2月4日，先於X平台（原「推特」）官方帳號上發布消息稱，埃及即將與IMF達成120億美元的融資協議。

埃及的30億美元貸款計畫是IMF在2022年12月，透過「中期貸款機制」（Extended Fund Facility，EFF）核准的貸款計畫。但由於俄烏戰爭和以哈戰爭對埃及經濟產生巨大不確定性的影響，此貸款計畫原定於2023年3月和9月進行的第一次和第二次審查至今尚未完成。

喬治艾娃又說，IMF也為埃及尋求由其他國際合作夥伴，向埃及提供額外融資的機會。

喬治艾娃還提到，額外提供的融資金額預期極為龐大，因此IMF敦促埃及政府不要急於根據「首次公開募股」（IPO）計畫來出售國有資產股份。

然而，埃及已在2月23日與阿聯簽署了一項打破歷史紀錄金額的超大型開發協議，由阿聯在埃及西北部馬特魯省（Matrouh Province）的北海岸線上，投資開發一個占地約170平方公里大的新城市「拉斯赫克馬」（Ras El Hekma）。

埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）對金字塔報稱，阿聯投資總金額將破1500億美元（約新台幣4.73兆元）。

阿聯政府持有的阿布達比發展控股公司也會在新城市南部建立一座國際機場。將來埃及可獲得機場的部分營收和新城市開發案收入的35%。

IMF策略傳播主任科薩克（Julia Kozack）在2月22日的新聞發布會上表示，IMF會依據此一由IMF資助的經濟改革方案，持續在全面性政策上取得良好進展，為相關的審查層面工作達成協議。

科薩克最後強調：「我們正與埃及當局及其合作夥伴密切合作，確保埃及不再有任何其他融資需求，並確保此融資金額可保護埃及的宏觀經濟和金融穩定。」（編輯：陳承功）1130227