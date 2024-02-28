美陸軍裁5%軍職 重新編組因應未來重大戰爭

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）為了更能因應下一場重大戰爭，美國陸軍正在進行重新編組，裁減軍力約2萬4000人，相當於近5%。這波裁減主要針對目前空缺的職位。

美聯社報導，這波裁減主要針對目前空缺職位，包括在伊拉克和阿富汗戰爭期間激增、但如今沒那麼需要的反叛亂相關職位，其中陸軍特種作戰部隊將裁減約3000人。

不過，裁減上述人員的同時，也會為其他關鍵任務增加約7500名士兵，包括防空和反無人機部隊，以及遍布全球的5個新特遣部隊，以增強網路、情報和遠程打擊能力。

美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）表示，她和陸軍參謀長喬治（Randy George）致力減少空缺或多餘的員額。

沃梅斯今天告訴記者：「我們正在遠離反恐和反叛亂，我們希望為大規模戰鬥行動做好準備...因此，舉例來說，我們研究了哪些部隊結構可能與反叛亂更相關，這是我們不再需要的部分。」

喬治表示，陸軍高層為了挑選裁減的職位，做了很多分析。

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根據一項陸軍文件，該軍「結構疊床架屋」，沒有足夠士兵來填補現有單位的空缺。文件也指出，裁減的是「空缺」而非「人員」，陸軍不會要求士兵離開部隊。

這項決定反映出，美國陸軍多年來一直無法填補數千個職位空缺，雖然陸軍目前結構最多可擁有49萬4000名士兵，但現役士兵總數只有約44萬5000人。新計畫的目標是在未來5年內引進足夠員額，達到47萬人的水準。（譯者：鄭詩韻/核稿：侯姿瑩）1130228