墨西哥選舉暴力猖獗 同城市2位參選人同日遭槍殺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥馬拉瓦蒂奧德奧坎波27日綜合外電報導）墨西哥即將於6月舉行中央和地方選舉，當局今天表示，西部米卻肯州馬拉瓦蒂奧的兩位市長參選人遭槍手殺害，凸顯在暴力猖獗的墨西哥競選公職的危險性。

法新社報導，墨西哥的政治人物，特別是地方的政治人物經常淪為貪腐與毒品交易有關的血腥暴力受害者。

攻擊事件通常在選前會增加，今年也不例外。

西部米卻肯州（Michoacan）馬拉瓦蒂奧市（Maravatio）2位市長參選人26日遭槍手殺害。米卻肯州是墨西哥暴力最猖獗的州之一。

米卻肯州檢察官辦公室表示，國家復興運動黨（Morena）市長參選人扎瓦拉（Miguel Angel Reyes Zavala）遭人槍殺，陳屍在任職診所外的自家車內。國家復興黨是墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）所屬的政黨。

根據調查人員蒐集的證詞顯示，兩名殺手近距離開槍射擊後乘車逃逸。

數小時後，另一名爭取代表反對黨國家行動黨（National Action Party）參選市長的魯納（Armando Perez Luna）也被發現陳屍車內，身上有多數槍傷。

國家行動黨譴責殺害這些政治人物的殺手是懦夫，並強調該黨數月前即警告必須加強當地的治安工作。

根據研究公司「選舉實驗室」（Laboratorio Electoral），去年6月以來，墨西哥有超過30人在選舉相關暴力事件中被殺害，其中16人是參選人。

根據官方數據，墨西哥自2006年展開掃毒行動後，已通報超過42萬起謀殺，當中多是幫派間械鬥。

墨西哥將於6月2日舉行總統、國會和地方選舉。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130228