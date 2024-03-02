拉美加勒比海元首峰會 魯拉籲終結加薩種族滅絕

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西總統魯拉今天在第8屆拉丁美洲與加勒比海國家聯盟元首峰會上，再次批評以色列在加薩走廊對哈瑪斯戰爭中的行動，並提出一項在該地區「結束種族滅絕」的動議。

拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（Celac）元首峰會今、明兩天在加勒比海國家聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）首都京斯鎮（Kingstown）舉行。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在峰會上表示，以色列對巴勒斯坦人民實行「集體懲罰」，昨天在加薩等待人道主義援助的平民遭到襲擊，加薩衛生部表示，已有100多人死亡。

魯拉說：「加薩的人道主義悲劇要求我們所有人告訴以色列政府，停止對巴勒斯坦人民施加集體懲罰，人們在排隊領取食物中死亡，國際社會的冷漠令人震驚。」

魯拉呼籲聯合國和安理會採取行動，制止加薩的種族滅絕，「聯合國秘書長可援引聯合國憲章第99條提請安理會注意威脅國際和平與安全的問題；今天接任安理會主席的日本政府應將這一問題作為緊急事項加以解決聯合國安理會5個常任理事國應擱置分歧，結束這場屠殺」。

另一方面，魯拉也指出，被哈瑪斯扣押的人質生命「岌岌可危」。

今天稍早，巴西外交部發布聲明嚴厲抨擊加薩走廊的人道主義危機，以及以色列軍隊對一群正在排隊領取救援物資的民眾開槍，至少造成100多人死亡，「這是不能容忍的局面，國際社會有責任制止進一步的暴行；每猶豫一天，就會有更多的無辜者死去」。

巴西總統還在峰會上捍衛福克蘭群島的主權屬於阿根廷，而不是英國；呼籲結束對古巴的封鎖，並批評單方面採取強制性措施。

魯拉說，「許多衝突和爭端與拉丁美洲和加勒比海地區無關，主張結束對古巴的封鎖和阿根廷在福克蘭群島的主權符合我們大家的利益；沒有國際法支援的所有形式單邊制裁都會適得其反，並懲罰最脆弱的國家」。（編輯：陳承功）1130302