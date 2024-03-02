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墨西哥總統大選造勢開跑 有望產生首位女性領導人

2024/3/2 13:19
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（中央社墨西哥市1日綜合外電報導）墨西哥總統大選將於6月2日登場，總統候選人造勢活動今天開跑，執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）支持度領先，有望成為這個拉丁美洲第2大國第一位女總統。

綜合法新社和路透社報導，午夜時分一到，反對派總統候選人加維斯（Xochitl Galvez）走上墨西哥最危險的州之一的街頭，尋求利用選民對國內暴力猖獗的擔憂取得好感。

加維斯將對上執政黨提名人選、墨西哥市前市長薛恩鮑姆，民調顯示加維斯面臨的是一場硬仗。薛恩鮑姆也是現任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的親密盟友。

薛恩鮑姆在墨西哥市主廣場向大批支持者發表演說，誓言將繼續推動即將卸任的左翼民粹主義者羅培茲歐布拉多對拉丁美洲國家的「轉型」，包括採取措施打擊腐敗和幫助貧困者。

外交政策方面，她表示墨西哥將與美國保持密切合作，但也會要求尊重其主權並「永不低頭」。

根據民調機構Oraculus彙編的民調平均值，目前距6月2日大選還有3個月的時間，61歲的科學家薛恩鮑姆以63%的支持率大幅領先。

民調顯示，同樣61歲的加維斯支持率為31%，而38歲的公民運動黨（Citizens' Movement）成員阿爾瓦雷茲（Jorge Alvarez）則以5%的支持率排名第3。

墨西哥選民除了將於6月2日投票選出新總統人選外，還將選出國會兩院議員、8名州長以及墨西哥市長和數千名其他地方官員。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130302

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