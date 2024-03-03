日本又傳雪崩 北海道離島利尻山疑3人遭波及

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本北海道警察本部接獲通報表示，今天中午12時30分過後，北海道北部利尻島上的利尻山發生雪崩，疑似有3人左右遭波及，具體狀況等暫不清楚。

日本放送協會（NHK）報導，利尻富士町公所表示，消防單位通報研判至少有3人受雪崩波及，警消正在調查詳細狀況。

北海道電視台（HTB）報導，警方表示，雪崩造成正在滑雪的6人中有3人下落不明，警消人員等正趕往現場救助。

北海道放送（HBC）報導，民眾通報有3人遭雪崩波及，目前不知這3人的國籍、性別及年齡等資訊。這3人屬於8人滑雪團成員。

8人中據稱有2人是日籍嚮導，其中1人遭到波及。利尻山海拔1721公尺，雪崩現場位於東側坡面海拔約300公尺至400公尺處。警方的山岳救助隊和直升機已趕往現場救助。

日本近日雪崩意外頻傳，昨天在長野縣及鳥取縣山區分別各發生一起，其中在長野縣遇險的10人中有8人自行下山、2人意識清楚獲救送醫，全數平安；但鳥取縣遇險的3人中，仍有2人下落不明，相關單位今天持續進行搜救。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130303