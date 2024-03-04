北韓駭客入侵南韓晶片設備廠 疑為自產武器用半導體

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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓情報機構今天表示，北韓駭客組織已成功入侵至少2家南韓晶片設備製造商的伺服器並竊取資料，研判平壤正企圖規避國際制裁並自行生產半導體，以供其武器計畫使用。

此前，南韓總統尹錫悅警告北韓可能採取挑釁行動，比如發動網攻或散布假新聞，以干預預計4月登場的南韓國會大選。

路透社引述南韓國家情報院（NIS）說法報導，自去年底開始，南韓企業一直是北韓駭客的頭號目標，該機構也呼籲國內企業加強資安措施。

NIS指出，北韓分別在去年12月和今年2月成功入侵2家南韓晶片製造公司的伺服器，竊取產品設計圖和現場設備照片，該機構研判北韓「很可能正準備自行生產半導體，以因應制裁導致設備取得困難的情況。」

NIS還說，北韓駭客採取「離地攻擊」（Living-Off-The-Land）技術，即利用伺服器內已安裝的合法軟體發動攻擊，導致資安軟體不易偵測。

根據NIS的說法，北韓的衛星、飛彈及其他武器計畫對晶片的需求上升，這可能是駭客更頻繁發動網攻的原因之一。

儘管平壤當局一直否認涉入任何網路犯罪，但外界認為，平壤曾透過網攻獲取數以百萬計美元的獲利。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130304