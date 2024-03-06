自稱打217次COVID-19疫苗 德6旬男：無副作用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國「衛報」（The Guardian）報導，一名62歲德國男子自稱在29個月內接種217次COVID-19疫苗後，「沒有跡象」顯示他曾染疫或通報任何與疫苗相關的副作用。

報導說，根據「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）刊登的研究，德國厄爾蘭根-紐倫堡大學（University of Erlangen-Nuremberg）研究人員表示，這名來自德國馬德堡（Magdeburg）的男子說，他因「私人原因」打了非常多次的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

研究人員從報紙上得知這名男子的事，並詢問能否讓他們研究他的身體對多次接種的反應。

蕭柏博士（Dr Kilian Schober）說：「我們後來聯繫他並邀請他到厄爾蘭根接受各種測試。他對此非常感興趣。」

研究團隊說，已看到官方證實其中134次接種，包括8種不同的疫苗。他們看了男子先前的驗血報告，並在他繼續進一步接種疫苗時檢查了血液樣本。

蕭柏說：「儘管有這種異常的過度接種情況，但觀察發現沒有引發明顯的副作用，顯示這些藥劑具有良好的耐受性。」

研究人員發現他的免疫系統能充分運作。

不過這只是個案。研究結果不足以得出廣泛的結論，更別說是向公眾提出建議。

研究人員在大學官網上說：「當前研究指出，3劑疫苗接種加上針對弱勢群體的定期追加疫苗仍是受青睞的做法。沒有跡象顯示需要更多疫苗。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130306