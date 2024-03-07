美右派喜劇演員遭脫口秀俱樂部喊卡 掀價值觀論戰

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（中央社記者張欣瑜舊金山6日專電）西雅圖一個脫口秀俱樂部先前取消4名喜劇演員演出，引發輿論軒然大波。俱樂部老闆安德森遭右派人士圍剿，指她該遭性侵或謀殺，孩子也被騷擾，已關閉社群帳號。

西雅圖崇尚自由，國會山莊脫口秀俱樂部（Capitol Hill Comedy/Bar）位於大名鼎鼎的「自治區」；2020年，全美抗議非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死，西雅圖抗議者占領約6個街道，成立縮寫為「CHAZ」的「國會山莊自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone），當地左派思想濃厚，是同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒（LGBTQ+）族群中心。

約2週前，安德森（Jes Anderson）經由一名經紀人的推薦排定4名喜劇演員於今年演出，包括艾美獎得主麥茨格（Kurt Metzger），後來從投資人口中得知，4人可能不適合在俱樂部登台。

美國雜誌「新共和」（The New Republic）曾報導，麥茨格和另一名喜劇演員葛梅茲（Luis Gomez）是加拿大極右翼人士麥金尼斯（Gavin McInnes）節目上的常客，麥金尼斯2016年創立全男性團體「驕傲男孩」（Proud Boys），主張白人至上、擁槍。麥茨格最近曾在一個節目上開跨性別者的玩笑。

經與各方討論後，安德森和合夥人赫瑟達爾（Dane Hesseldahl）決定透過電郵私下取消4人的演出。

麥茨格接獲消息後隨即開炮，在社群平台X上貼出這封電郵，安德森在信中說明，俱樂部以「進步價值觀」為外界所熟知，自從敲定4人演出後，面臨社區內諸多倡議團體關切，為了維持社區和諧必須取消，此決定「與4人的表演品質無關」。

麥茨格並且嘲諷：「這太好笑了，不得不即刻分享，還有，我是否誤認這個俱樂部是在西雅圖歷史悠久的CHAZ區？」「謝謝喬治佛洛伊德！」

同樣遭到取消演出的葛梅茲（Luis Gomez）則抨擊：「他們（俱樂部）預定我們演出又取消我們演出是白癡嗎？這是一個愚蠢的行為。」

事件隨後越演越烈，掀起美國保守派與自由派的爭論，至今未歇。福斯新聞頻道（Fox News）及保守派專欄作家倫茲（Jason Rantz）皆引述喜劇演員的發言。

倫茲說，把權力交給一群意識形態頑固的族群必須承擔後果，他們不會因此善罷甘休。

智庫胡佛研究所學者松頓（Bruce Thornton）今天評論，過去半個世紀，美國喜劇受到越來越多限制，其危害性超過1960年代前關於性題材和粗俗語言的禁令。

不少自由派媒體和民眾在社群平台為俱樂部發聲，認為俱樂部有權利取消演出，如同演出者也有權利決定向誰提供服務。

安德森告訴西雅圖報紙「陌生人」（The Stranger），坦言一次錯誤引發整起事件，但強調沒有如右派人士所述的「暴民追捕」。赫瑟達爾回應，如果喜劇演員的粉絲因為節目被取消而做出身體暴力或性暴力的威脅，喜劇演員或許應該自我反省。

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對俱樂部老闆而言，這是一個商業決定。赫瑟達爾表示，希望社區民眾可以走進俱樂部，不會因為自己的身分感到難過，如果將不尊重他們的人帶進社區，寧可經歷這些謾罵。這個俱樂部是喜劇場所，也是同性戀社群的安全空間。

赫瑟達爾補充，「國會山莊脫口秀俱樂部」是私營店家，每位站到舞台上表演的人都令他們深感榮幸，但把這次事件定義為「審查制度」是在煽動言論，「說一本書應該被禁止，和說自己不想把那本書放在家裡是有很大差別的」。（編輯：郭中翰）1130307