外國貨船遭飛彈攻擊 印度軍艦馳援救出21名船員

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（中央社記者林行健新德里7日專電）一艘散裝貨船6日在亞丁灣遭飛彈擊中起火，在附近巡邏的印度海軍迅速馳援，救起落海的21名船員。印度軍艦自今年初以來，已多次完成反恐或人道救援任務。

印度海軍今天在社群平台X發文表示，散裝貨船「真實信心號」（M/V True Confidence）6日在亞丁灣（Gulf of Aden）西南遭無人機或飛彈擊中，導致船員受傷，被迫棄船。

貼文說，印度海軍軍艦加爾各答號（INS Kolkata）馳抵事發地點，以直升機和小艇救起包括1名印度人在內的21名船員，提供傷員醫療救護，稍後把所有船員送到東非國家吉布地（Djibouti）。

根據外電報導，懸掛巴貝多旗幟、賴比瑞亞擁有的「真實信心號」，是遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發射反艦彈道飛彈擊中，據報造成至少3人死亡、至少4人受傷。

加爾各答號當時正在附近海域執行海事安全任務。

印度媒體早前報導，由於近來阿拉伯海到亞丁灣一帶情勢緊繃，印度派有多達12艘軍艦在這片海域執行反恐或海事安全任務。

今年初以來，印度軍艦已多次在亞丁灣海域完成反恐或人道救援任務，其中印度軍艦蘇密特拉號（INS Sumitra）光是在1月就兩度援救不同的伊朗籍漁船，從海盜手中救出總計36名船員。

另一方面，加爾各答號4日在亞丁灣援助遭飛彈擊中、掛賴比瑞亞旗貨櫃船「天空2號」（MSC Sky II ），把船護送到吉布地。（編輯：馮昭）1130307