低氣壓發威 日本關東平地8日恐有警戒級大雪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京7日專電）受到朝日本本州南岸前進的低氣壓系統影響，關東地區平地明天可能出現警戒級大雪，東京23區預計也會降雪，民眾行走時需特別留意。赴日旅遊的台灣遊客應關切天氣與交通動態，穿足保暖衣物並攜帶雨具，在雪中最好學企鵝小步伐挪動更安全。

根據日本氣象廳，日本南方海面出現低氣壓，明天將迅速發展並朝東北方向前進，導致冷空氣進入關東甲信地區上空。受此影響，關東地區今天晚上到明天中午前氣溫驟降；內陸地區明天上午將降雪，在清晨至中午之前，低氣壓靠近的南部平地可能會降下大雪。

根據預測，關東地區從今天深夜將開始降雨，由於平地氣溫仍高，多地最初是降雨，但到凌晨時分，隨著氣溫下降，預料將轉為雨夾雪。

東京都心地區也將在明天凌晨3時到上午9時之間降雪，預料在通勤上班與上學時間，東京23區多處將出現積雪。如果降雨量較多，且氣溫低於預期，東京23區也可能發布大雪注意報。

預料至明天傍晚的積雪，關東北部山區將有8公分，關東北部平地5公分，箱根多摩地區7公分，關東南部平地5公分，東京23區3公分。

目前預報顯示，因為降雪導致交通大亂的機率較低，但在不習慣降雪的東京都心地區，仍有可能發生步行民眾滑倒等情形，務必要注意積雪結冰地面。

在雪地上行走最好選擇背包、空出兩手，步伐不要太大，確保每一步確實踩在地上。雖然天氣寒冷，但雙手插在口袋裡，或是拿著手機邊走邊看都非常危險，最好是兩手都空出來，以防萬一。因為如果手插口袋，滑倒時沒辦法即時應變，很可能會受重傷。

也建議穿厚一點，不僅能夠保暖，若摔倒還能起到緩衝作用。最好選擇防水材質衣服，即使濕了也不容易著涼。

人行天橋等地方由於不與地面接觸，地面上的熱量很難傳遞，即使結冰也很難融化，因此下雪後走天橋要特別留意。

此外，像是民眾上公車或搭計程車的地方，由於積雪被反覆踩踏和車輪輾過壓實，這些地方反而很滑。還有建築物出入口，由於鞋子上的雪通常會被蹭在出入口，都要特別注意。（編輯：馮昭）1130307