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傳莫斯科恐遭極端分子攻擊 美使館向公民發布警告

2024/3/8 21:37
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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）美國駐俄羅斯大使館警告，「極端分子」計劃即將在俄國首都莫斯科發動攻擊。數小時前，俄羅斯聯邦安全局表示，已破獲一起伊斯蘭國阿富汗分支對猶太會堂發動槍擊的計畫。

路透社報導，美國駐俄羅斯大使館一再敦促所有美國公民立即離開俄國，雖沒有提供關於威脅性質的細節，但表示民眾應避開音樂會和人潮，並注意周遭環境。

美國駐俄羅斯大使館在網站上表示：「大使館正在關注極端分子即將攻擊音樂會等莫斯科大型集會的情資，建議美國公民避免在未來48小時內參與大型集會。」

在美國大使館發出上述警告的數小時前，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service, FSB）聲稱，已破獲遜尼派穆斯林組織伊斯蘭國（Islamic State）一個小組針對莫斯科一座猶太會堂發動襲擊的計畫。

聯邦安全局為前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）的繼承組織。

目前尚不清楚這2份聲明是否有關連。

聯邦安全局表示，被稱為伊斯蘭國呼羅珊省（Islamic State Khorasan Province）的伊斯蘭國阿富汗分支正在卡路加州（Kaluga）活動，並試圖在橫跨阿富汗、巴基斯坦、土庫曼、塔吉克、烏茲別克和伊朗的土地上建立哈里發國（caliphate）。

聯邦安全局表示，該小組「當時正準備以槍枝攻擊一座猶太會堂的會眾」。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130308

#伊斯蘭國
#俄羅斯
#莫斯科
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